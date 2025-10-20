Autoridades decomisan artículos ilegales en operativo en Plaza Comercial de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este lunes, autoridades federales y estatales llevaron a cabo un operativo en una plaza comercial situada en el centro de Saltillo, sobre la calle Manuel Pérez Treviño, donde fueron decomisados diversos artículos presuntamente ilegales.

De acuerdo con los primeros reportes, la acción inició con el acordonamiento total del área y el cierre temporal del inmueble, mientras los agentes realizaban inspecciones en los locales y bodegas del lugar.

Durante las revisiones se aseguraron productos que, según las autoridades, carecen de permisos de importación o violan derechos de autor y marcas registradas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este operativo forma parte de una estrategia nacional para combatir la venta y distribución de mercancía apócrifa, con el propósito de frenar la competencia desleal y proteger la propiedad intelectual.

Los artículos asegurados serán trasladados a instalaciones federales para su análisis y la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas, aunque las autoridades adelantaron que continuarán con verificaciones en otros puntos de la ciudad.