Protesta de pacientes de hemodiálisis frente al IMSS

SALTILLO, COAHUILA.– La mañana de este lunes, un grupo de alrededor de 20 pacientes de hemodiálisis del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sus familiares bloquearon los carriles de sur a norte del bulevar Venustiano Carranza, frente al Hospital General de Zona número 2, para protestar por las precarias condiciones en que se brinda el servicio.

Los manifestantes denunciaron que el área donde reciben su tratamiento es reducida y carece de ventilación, limpieza y las medidas básicas de sanidad que se requieren para un procedimiento tan delicado.

"El lugar está sucio y no tiene espacio suficiente para todos, estamos expuestos a infecciones", señalaron algunos de los afectados.

Afirmaron que desde hace meses han presentado quejas ante las autoridades del IMSS sin que se les haya dado una solución, motivo por el cual decidieron manifestarse para visibilizar su situación y exigir atención urgente.

Los pacientes solicitaron la intervención inmediata del instituto y de la Secretaría de Salud estatal para que se les garantice un espacio adecuado y seguro donde puedan continuar sus terapias sin comprometer su salud.

Mientras tanto, el tránsito vehicular se vio afectado durante varias horas en una de las principales arterias de la ciudad.