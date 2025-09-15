Posible cambio de afiliación de trabajadores municipio de ISSSTE a IMSS

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que se encuentra en análisis la posibilidad de que los mil 500 trabajadores del municipio dejen de estar afiliados al ISSSTE y sean transferidos al IMSS, con el objetivo de garantizar mejores beneficios a los empleados y sus familias.

El edil explicó que esta revisión surge a petición de la base sindical, que solicitó evaluar las ventajas de permanecer en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) frente a las que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Tuve una plática con el delegado del IMSS dentro de las reuniones que hemos sostenido en las últimas semanas sobre los proyectos gestionados por el Gobernador con la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno de ellos es establecer un canal de comunicación en este tema. Por ello exhorté a las comisiones de Salud y Hacienda para que revisen las condiciones de atención en el ISSSTE y comparen lo que ofrece el IMSS", señaló Villarreal Pérez.

El alcalde destacó que serán las comisiones de Salud y Hacienda las encargadas de realizar la valoración técnica y financiera sobre cuál esquema resulta más favorable para la plantilla laboral y sus familias.

La decisión, dijo, deberá tomarse este mismo año, con el propósito de que a más tardar en 2026 se pueda concretar el ajuste, siempre y cuando las comisiones determinen que es viable y benéfico para la base trabajadora.