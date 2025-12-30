Ericka González comparte rituales para recibir el 2026 en Coahuila

Entre velas encendidas, aromas de incienso y la esperanza colectiva que trae la llegada de un nuevo ciclo, la esotérica Ericka González compartió las prácticas y rituales más utilizados –y algunos novedosos– para recibir el 2026 con prosperidad, amor, salud y dinero.

De acuerdo con González, la fuerza energética del cierre de año es un momento propicio para manifestar deseos y "dejar que lo bueno nos encuentre", siempre acompañados de fe y buena disposición. Como cada diciembre, las tradiciones populares se reactivan, pero este año algunas prácticas han tomado fuerza por su simbolismo y facilidad para realizarlas en casa.

Entre las más comunes destacan:

· Ropa interior de color: Rojo para atraer amor y pasión, amarillo para el dinero y la abundancia. Muchos optan por combinarlas para equilibrar energía emocional y económica.

· Doce uvas a medianoche: Una por cada campanada, formulando un deseo por uva, con intención clara para que el nuevo ciclo traiga oportunidades concretas.

· Brindar impecable: Estar arreglado y con buena actitud al recibir el año simboliza abrir la puerta a un 2026 elegante, ligero y favorable.

· Baño con lentejas a las 12: Utilizado para llamar la fortuna. Según González, las lentejas representan multiplicación y prosperidad.

Sin embargo, este año surge un elemento nuevo que ha despertado curiosidad: la canela en los zapatos. La esotérica explicó que este ingrediente, históricamente asociado con la abundancia, se convierte en un amuleto personal durante el cambio de ciclo.

"Desde que despiertes el 31 de diciembre debes poner canela en tus zapatos y mantenerla ahí todo el día, hasta que termine el año y comience el 2026. Es una forma de caminar hacia la prosperidad", indicó González.

El ritual se completa el 1 de enero, soplando canela en polvo hacia el exterior del hogar mientras se pronuncia una petición personal de prosperidad para todo el año que inicia. El gesto simboliza abrir caminos, atraer oportunidades y dejar que lo nuevo entre.

Para muchos, estos rituales son tradición familiar; para otros, un acto de fe o energía simbólica que abre el corazón a la esperanza. Lo cierto es que, al margen de creencias, el cambio de calendario siempre representa una oportunidad para empezar de nuevo con intención positiva.

Con velas, uvas, lentejas o canela, miles de familias se preparan para despedir el 2025 con gratitud y recibir el 2026 con ilusión, confiando en que los rituales se acompañen de acciones, metas claras y un ánimo renovado.