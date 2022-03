Trafica crimen organizado en Coahuila con inmigrantes

Coahuila ha detectado cómo el crimen organizado busca traficar con migrantes de otros países para obtener recursos, que a decir del gobierno este esquema le genera a los criminales, ganancias de entre cinco y seis mil dólares por persona.

Sin embargo, la migración 'comercializada' no siempre genera buenos resultados para quien la solicita y derivado de ellos han surgió casos de abandono.

El más reciente, ocurrió con una menor de cuatro años de edad que fue ubicada por la U.S. Customs and Border Protection ( CBP ), en el Río Bravo. La pequeña quedó en manos de las autoridades norteamericanas, quienes llevarán a cabo un proceso de repatriación o deportación a su paso, depende cual sea el caso y no quede a la deriva.

En esta lucha, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, ha desplegado sus agentes para el rescate de los migrantes.

El caso más reciente, ocurrió este martes en los municipios de Cuatro Ciénegas y Piedras Negras. En este último hecho, 36 personas de diversas nacionalidades fueron aseguradas mientras viajaban en un autobús de turismo.

Entre este grupo, fueron localizados: 23 hombres, 12 mujeres y un niño, quienes fueron asegurados por los agentes de la Policía Civil.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Migración, en los últimos tres meses de este año, han sido asegurados más de dos mil 800 migrantes. Según esta cifra, en el mes de enero fueron asegurados mil 762, en febrero 577 y en marzo 500.

El paso de migrantes ha sido detectado por el gobierno con una variante al alza importante, lo que ha causado que los agentes de las diversas corporaciones tanto de Coahuila como de México, mantengan una comunicación permanente para atender esta situación. Con información de Milenio.