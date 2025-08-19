Familia Completa Enfrenta Procesos Penales por Tragedia Vecinal

Por conflictos previos, todos los integrantes de una misma familia enfrentan procesos penales: uno por homicidio, otro por tentativa de homicidio y el resto por lesiones.

Lo que comenzó como un conflicto entre vecinos en la colonia Independencia Norte terminó con una familia entera tras las rejas. Juan Pablo N, Marisela N y Justin Jared N fueron presentados este martes ante el juez de control, luego de que se les imputaran delitos relacionados con una violenta agresión ocurrida el pasado 3 de agosto.

Se trata del padre, la madre y el hermano de Elian N, quien ya se encuentra vinculado a proceso y en prisión preventiva en el penal de Saltillo, acusado del homicidio de Luis Fernando Escobedo Calvillo, ocurrido el 9 de agosto en la misma zona y contra la misma familia afectada.

Juan Pablo N enfrenta cargos por tentativa de homicidio, mientras que Marisela y su hijo Jared fueron acusados por el delito de lesiones dolosas. La defensa, encabezada por la licenciada Ruth Contreras, solicitó la duplicidad del término constitucional para recabar pruebas a su favor. La audiencia continuará en los próximos días.

UNA DISPUTA QUE SALIÓ DE CONTROL.

De acuerdo con las autoridades, los hechos que llevaron a esta familia a los tribunales ocurrieron el 3 de agosto entre las 9:00 y 10:00 de la noche en la calle Galeana. Juan Pablo N, bajo los efectos del alcohol, acudió a la vivienda de sus vecinos con la intención de confrontar a un yerno del dueño del domicilio.

Según los testimonios, Juan Pablo intentó agredirlo con un arma blanca, lanzándole tajos a la altura del cuello. Heriberto, otro familiar de Abel, intervino para evitar que el ataque se consumara. Fue entonces cuando los hijos del agresor, incluyendo a Elian y Jared, se sumaron a la riña, golpeando a varios miembros de la familia afectada. Marisela también participó, sujetando a una mujer para que sus hijos la golpearan.

El enfrentamiento sólo terminó cuando llegó la policía. Sin embargo, desde su casa, los agresores continuaron hostigando a sus vecinos, lanzándoles piedras y botellas.

LA TRAGEDIA QUE MARCÓ EL DESENLACE

Una semana después, el 9 de agosto, el conflicto escaló a consecuencias irreversibles. Durante una nueva disputa entre ambas familias, Luis Fernando Escobedo Calvillo fue herido con un arma blanca, y más tarde perdió la vida. Por este hecho, Elian N fue detenido y vinculado a proceso penal.

Ahora, sus padres y su hermano también enfrentan cargos relacionados con la violencia ejercida en días anteriores, lo que deja a toda la familia detenida en las celdas del C4.

El caso pone en evidencia cómo una mala convivencia vecinal, sumada a actitudes violentas y venganzas personales, puede desencadenar tragedias que afectan a generaciones enteras.

Las autoridades continúan investigando, mientras que la comunidad observa con asombro cómo un simple pleito vecinal terminó en una cadena de detenciones y la pérdida de una vida.