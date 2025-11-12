Carlos Villarreal Pérez supervisa brigada registro civil en Monclova

Con el propósito de acercar los servicios del Estado a las familias monclovenses, se llevó a cabo la Brigada de Registro Civil, impulsada por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas a través del programa Mejora Coahuila, que encabeza Gabriel Elizondo Pérez.

El evento se desarrolla en el Gimnasio Milo Martínez, donde ciudadanos pueden realizar durante los días 12 y 13 de noviembre diversos trámites como aclaraciones, registros de nacimiento, inexistencias y expedición de actas a bajo costo.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez realizó un recorrido por las instalaciones de la brigada, la cual tiene como meta brindar más de 2 mil servicios en los dos días de actividad. "Estos programas son de gran ayuda, ya que permiten que las familias realicen sus trámites sin tener que desplazarse hasta Saltillo, evitando así gastos adicionales en transporte", destacó el edil.

Además del Registro Civil, en la brigada también participan otros módulos de atención, como la Tarjeta de la Salud Popular, PRONNIF, que atiende temas relacionados con la niñez y la familia, así como el área de Proximidad Social, con el programa ´Aplícate´, enfocado en la prevención y atención a los adolescentes.

El alcalde informó que el Registro Civil estatal, dirigido por Catalina Labastida, asigna una brigada por semestre a Monclova, y debido a la gran respuesta ciudadana, en el primer día los turnos se agotaron, por lo que se abrió un nuevo registro para atender la alta demanda. "Nos da gusto ver que la gente está aprovechando estos beneficios; esta brigada representa un gran apoyo directo a la economía y bienestar de nuestras familias", expresó Villarreal Pérez.