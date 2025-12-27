María José espera atención médica en Galveston con apoyo de Border Shrines Club

María José, de cinco años, aguarda traslado a Galveston; familia confía en apoyo de Border Shrines Club

Del otro lado de la puerta de urgencias, una familia vive horas largas. María José, de cinco años, permanece hospitalizada en espera de ser trasladada a Galveston, Texas, donde recibiría atención médica especializada para continuar su tratamiento. Afuera, su familia permanece unida, vigilando noticias, documentos y mensajes que avanzan minuto a minuto.

El padre, José de Jesús, sostiene a su hija mayor mientras conversa con personal de la fundación. La madre escucha cada detalle médico y administrativo con el rostro cansado, intentando mantener la calma en un escenario donde el tiempo se siente distinto. La abuela acompaña en silencio, sumando presencia cuando las palabras faltan.

A las afueras del hospital, representantes de Border Shrines Club se reunieron con ellos para explicar el proceso del traslado. De acuerdo con el ingeniero Arnoldo Guajardo Salinas, presidente de la asociación Border shriners club, han apoyado tres traslados aéreos y alrededor de cuatro por vía terrestre, la mayoría de casos en niños pequeños. Este sería uno de los primeros gestionados en la región de Castaños.

Guajardo detalló que la organización brinda apoyo a menores desde recién nacidos hasta 18 años, principalmente en casos de quemaduras, traumatología, ortopedia, malformaciones y lesiones severas, mediante una red de hospitales en Estados Unidos. Cuando un hospital mexicano determina la necesidad de una intervención especializada, se solicita valoración en dicho país; si es aprobada, comienza el protocolo para el desplazamiento.

Cuando la familia no cuenta con visa, explicó, se gestiona un permiso humanitario para que el menor y un acompañante puedan ingresar a territorio estadounidense. El hospital receptor será, con probabilidad, Shriners en Galveston, centro con experiencia en atención infantil de alta complejidad.

Mientras la documentación avanza, la escena es de espera y resistencia emocional. La niña no está afuera; su nombre se pronuncia en voz baja, pero constante, entre papeles, teléfonos y manos apretadas. La hermana mayor observa, la madre respira hondo, el padre se mantiene firme. Cada movimiento parece pequeño, pero todos importan.

No hay certezas aún sobre la hora de vuelo ni la duración del traslado. Por ahora, lo único seguro es que el proceso continúa, y que la familia permanece ahí —al pie del hospital, aferrada a la posibilidad de que María José llegue pronto al lugar donde podrán atenderla.

La historia no cierra; apenas se escribe su siguiente capítulo.