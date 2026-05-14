Destaca Óscar Ríos coordinación y resultados en reunión de seguridad

Como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas en todo Coahuila, este jueves se llevó a cabo en San Juan de Sabinas una importante reunión regional de seguridad encabezada por autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de fortalecer la coordinación y mantener la paz en la Región Carbonífera.

En la reunión participaron representantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Agencia de Investigación Criminal, Policía Estatal, Policía de Acción y Reacción (PAR), así como elementos del GREC perteneciente a la Fiscalía General del Estado, además de directores de Seguridad Pública de los municipios de la región.

Durante el encuentro se destacaron los resultados positivos que se han obtenido gracias al trabajo coordinado entre corporaciones, registrándose una reducción importante en algunos indicadores de incidencia delictiva, alcanzando en ciertos casos disminuciones de hasta un 40 por ciento.

Las autoridades coincidieron en que la comunicación permanente, la coordinación operativa y la estrategia conjunta han sido clave para fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a las familias coahuilenses.

El alcalde de San Juan de Sabinas reiteró la disposición de su administración para continuar colaborando de manera estrecha con las corporaciones estatales y federales, priorizando acciones de prevención, vigilancia y respuesta inmediata en beneficio de la ciudadanía.