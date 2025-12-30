Familia de Brenda Alonso organiza rifa para cirugía en Monterrey

Con apenas siete años de edad, Brenda Natalia Alonso Hernández enfrenta una dura batalla contra un tumor cerebral maligno, diagnóstico que la llevó a someterse a quimioterapias y a dos cirugías previas, y ahora la mantiene a la espera de una tercera intervención quirúrgica, programada para el próximo mes en la ciudad de Monterrey.

Ante esta situación, su familia organiza una rifa con el objetivo de reunir recursos que les permitan cubrir los gastos de hospedaje y alimentación durante el tiempo en que la menor permanezca internada.

Guadalupe Hernández, madre de Brenda Natalia, explicó que el tumor, actualmente tiene una dimensión de 4 por 3 centímetros, el cual, a pesar de los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, sigue creciendo, por lo que la cirugía busca retirar la mayor cantidad posible del mismo para mejorar la calidad de vida de la pequeña.

"Ya no se puede eliminar totalmente porque el tumor se infiltró al cerebro, pero la intención es quitar lo más que se pueda para que mejore un poco su calidad de vida, ya que cuando el tumor aparece comienza a batallar para caminar, y presenta problemas con la visión y otros síntomas".

Comentó que durante las cirugías anteriores Brenda Natalia estuvo varios días en terapia intensiva, siendo la primera ocasión la más complicada, con una estancia de más de una semana, sin embargo en esta tercera cirugía, el riesgo es mayor debido a los antecedentes y a la evolución del padecimiento.

Señaló que la menor sufrió una recaída después de la octava quimioterapia, lo que obligó a que los médicos suspendieran la novena aplicación, con el fin de permitir que su cuerpo se fortalezca para la intervención quirúrgica.

"Ahora ella habla un poquito más pausado y ya está batallando otra vez para caminar, antes todavía podía hacerlo, pero el tumor ha vuelto a afectarla",

Las personas interesadas en apoyar a la familia o participar en la rifa pueden comunicarse al número telefónico 866 188 5672, donde se brinda información directa sobre la forma de colaborar en esta causa que busca darle a Brenda Natalia una nueva oportunidad de seguir luchando.