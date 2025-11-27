Aumenta la demanda de servicios médicos en Monclova durante diciembre

Durante el periodo vacacional se registra un aumento en la demanda de servicios médicos privados por paisanos, quienes aprovechan la visita a México para recibir un tratamiento o atención médica a un menor costo que en Estados Unidos. Clínicas y consultorios particulares de la región Centro registran un incremento de un 15 por ciento en la atención durante periodos vacacionales, como el que se disfrutará en el mes de diciembre, en donde connacionales aprovechan la visita que realizan para llevar a cabo consultas, estudios y procedimientos.

Esto ha generado una clase de "turismo médico", en donde la gente aprovecha su visita para tener acceso a servicios médicos con costo 75 u 80 por ciento menos que el que se tiene en Estados Unidos. Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la CANACO Monclova, mencionó que el ahorro es significativo, sobre todo por el tema de las aseguranzas, lo que incrementa la demanda.

"La gente comienza a comunicarse con nosotros desde Estados Unidos para programar citas y aprovechar los días que van a estar en México, siendo las principales atenciones que solicitan temas de ginecología, pediatría, cardiología y odontología, con pacientes que vienen del Valle de Texas, de Houston y San Antonio".

El líder empresarial señaló que esta tendencia se acentúa conforme se acercan las fiestas decembrinas, que se ha convertido en un periodo de alta demanda, en donde piden que se les atienda incluso 26 o 27 de diciembre. El "turismo médico" beneficia directamente al personal de salud privado, especialmente en ciudades como Monterrey, donde hospitales y especialistas reciben un alto volumen de paisanos que buscan cirugías y tratamientos complejos.

"Es un renglón muy importante que a veces no se ve. En estos días llega mucho paisano, y pronto veremos también las caravanas que cruzan la frontera para pasar las fiestas en México", concluyó.