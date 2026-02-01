Monclova: Último día para realizar trámite de credencial para votar

El próximo 10 de febrero será el último día para que la población realice el trámite de su credencial para votar, por lo que la Vocal Ejecutiva de la 03 Junta Distrital hizo el llamado a la población a no dejar el trámite para el último momento.

Erika Balderas López, informó que está por concluir la campaña anual intensa, por lo que una vez concluido el proceso se suspenderán los trámites de registros y actualizaciones y únicamente se podrán realizar reposiciones y reimpresiones de credencial sin cambios en los datos personales.

"Ya estamos en los últimos días para los trámites de credencialización, ya sea por vigencia, cambio de domicilio o alguna modificación en los datos, el 10 de febrero es el último día que el módulo estará brindando este servicio".

La funcionaria detalló que también pueden acudir a realizar el trámite jóvenes de 17 años que cumplirán la mayoría de edad antes del 7 de junio, quienes ya están en posibilidad de inscribirse por primera vez en el padrón electoral.

Señaló que desde el inicio del año se ha tenido una buena respuesta de la ciudadanía, con una buena afluencia en el módulo, en donde se han realizado hasta 300 trámites diarios en las últimas semanas.

El módulo fijo de atención ciudadana en Monclova opera de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde; sin embargo, informó que el 10 de febrero se ampliará el horario hasta la medianoche, en el módulo de la calle Guerrero.

"Invitamos a la ciudadanía a no esperar hasta el último día, ya que seguramente habrá largas filas, por lo que es mejor acudir con tiempo para evitar contratiempos", indicó.