Jóvenes de Coahuila podrían tener Facultad de Medicina en su región

La posibilidad de que la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) cuente con una Facultad de Medicina en la Región Centro-Norte se encuentra todavía en etapa de análisis, informó el coordinador de la Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes Arredondo.

El funcionario explicó que, aunque en la comunidad académica y entre la ciudadanía existe entusiasmo por este proyecto, la universidad no puede avanzar sin un estudio técnico que determine si la apertura es sostenible. Dicho análisis deberá contemplar desde la infraestructura necesaria hasta los recursos humanos y financieros.

Talamantes subrayó que la decisión no recae únicamente en la Unidad Norte, sino que será evaluada por Rectoría y otras instancias internas. "Hemos recibido comentarios y solicitudes informales, pero hasta ahora no existe una petición oficial ante la administración central", precisó.

De lograrse, la creación de la Facultad de Medicina representaría un cambio significativo para los jóvenes de esta zona del estado, quienes actualmente deben trasladarse a otras ciudades para cursar la carrera. Sin embargo, el coordinador reiteró que el proyecto aún no está aprobado y que los tiempos dependerán de la evaluación institucional.