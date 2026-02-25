Universidad Politécnica Monclova Frontera realizó Open House 2026 para estudiantes

Con una asistencia superior a 700 estudiantes de nivel medio superior de la región Centro de Coahuila, la Universidad Politécnica Monclova Frontera celebró con éxito su Open House 2026 bajo el lema "Somos Toros", una jornada de puertas abiertas que permitió a los jóvenes conocer de primera mano la oferta académica, los laboratorios especializados y la infraestructura tecnológica con la que cuenta la institución.

El rector, Armando Castro Murguía, informó que la actividad se desarrolló durante varios días como parte de la estrategia de vinculación con preparatorias de la región y concluirá formalmente esta semana. Destacó la amplia participación de planteles de educación media superior, cuyos alumnos acudieron para informarse antes de tomar una decisión sobre su futuro profesional.

El objetivo central del Open House fue acercar a los estudiantes a una experiencia universitaria real, brindándoles información directa sobre los programas educativos, el modelo académico basado en competencias y las oportunidades de desarrollo profesional. Asimismo, se promovió el primer examen de diagnóstico programado para el sábado 28 de octubre, como parte del proceso de ingreso.

Durante los recorridos, los asistentes no solo recibieron orientación institucional, sino que también interactuaron con alumnos activos de la universidad, quienes compartieron su experiencia académica, el nivel de exigencia y el ambiente estudiantil. "Lo más importante es que conozcan la universidad a través de los ojos de nuestros propios estudiantes", expresó el rector al subrayar el valor de este intercambio.

Los jóvenes visitantes plantearon dudas relacionadas con el dominio del idioma inglés, los programas de becas y el acompañamiento socioemocional que ofrece la institución como parte de su formación integral.

Finalmente, las autoridades universitarias adelantaron que, tras el periodo vacacional, se prevé una segunda etapa del Open House, con el propósito de ampliar la cobertura y permitir que más preparatorias de la región participen en esta dinámica informativa.