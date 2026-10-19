Rechazan exobreros de AHMSA pactar unidad con grupos y liderazgos del pasado

Integrantes del movimiento de resistencia de excolaboradores de Altos Hornos de México (AHMSA) rechazaron tajantemente sumarse a la iniciativa de unidad promovida en días recientes por otros grupos de trabajadores.

La dirigencia del contingente sostuvo de manera firme que no entregarán la lucha ni pactarán con liderazgos sindicales que en el pasado traicionaron a la clase trabajadora.

Postura Independiente de la Resistencia

Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente de este sector obrero, aclaró que la resistencia mantendrá su postura totalmente independiente.

Precisó que no subordinarán sus demandas ante ningún organismo que jamás los representó de forma legítima, esto en respuesta a las declaraciones de diversos personajes que anunciaron una supuesta alianza entre las distintas facciones de la siderúrgica.

Defensa de Derechos Laborales

El dirigente de la resistencia subrayó que, aunque el grupo de excolaboradores sea cada vez menor en número, continuarán sin dar marcha atrás en la defensa de los derechos laborales e intereses económicos de las 14 mil familias que resultaron afectadas por la severa crisis de AHMSA.

Asimismo, Valenzuela de la Torre cuestionó duramente la postura de quienes han decidido ceder la conducción del movimiento a entes externos. Finalmente, garantizó que el contingente a su cargo mantendrá las acciones de protesta e insistirá por las vías correspondientes hasta lograr el pago íntegro de sus finiquitos y prestaciones pendientes.