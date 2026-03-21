Sobreviven tres personas a incendio de camioneta en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. — Un incendio consumió por completo una camioneta de pasajeros de la empresa Transportes López. Los hechos se registraron la tarde de este sábado en el bulevar Melchor Múzquiz, donde tres personas lograron sobrevivir al siniestro.

Aparentemente, un corto circuito en la unidad generó el fuego, provocando alarma entre automovilistas y transeúntes que presenciaron la emergencia.

El chofer de la camioneta Chevrolet Express Van, Emanuel Gutiérrez Ortiz, de 40 años de edad, relató que viajaba de sur a norte, proveniente de San Antonio, Texas, acompañado de un compañero y una pasajera.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, aunque vivieron momentos de angustia al quedar atrapados por los seguros de seguridad que se activaron durante el incendio.

Gutiérrez Ortiz explicó que, al percatarse de las llamas, intentaron descender de la unidad, pero por instantes pensaron que morirían calcinados.

"Nos imaginamos lo peor, pero gracias a Dios estamos vivos para contarlo", expresó con evidente emoción tras el incidente. La camioneta, sin embargo, fue reducida a cenizas en cuestión de minutos.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, bajo el mando del director Valentín Elizalde Nieto, quienes iniciaron las maniobras de enfriamiento para sofocar el fuego y evitar que se propagara a otros vehículos.

Posteriormente, procedieron al retiro de la unidad siniestrada de la vía de circulación, utilizando una grúa que remolcó la van y la trasladó a un corralón de la localidad.

El tráfico en el bulevar Melchor Múzquiz se vio interrumpido por varias horas mientras se realizaban las labores de emergencia, generando un importante congestionamiento vehicular, contando para ello con el apoyo de elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública para dar vialidad en dicho tramo.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones y recordaron la importancia de mantener en buen estado las unidades de transporte para prevenir tragedias.