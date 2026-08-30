Urge traslado a bebé; por cirugía de urgencia

Con apenas ocho días de nacido, un bebé permanece internado en el Hospital Amparo Pape y requiere un traslado urgente a un hospital de tercer nivel para ser sometido a una cirugía, denunció su madre, Brisa Zamora.

El menor nació el 22 de agosto, con 30 semanas y dos días de gestación, en el Hospital Amparo Pape de Benavides, y fue diagnosticado con una atresia esofágica tipo III, de acuerdo con el relato de su madre.

Brisa explicó que el bebé fue dado de alta del Hospital Amparo Pape, pero permanece ahí en espera de ser trasladado a la Clínica 7 del IMSS, donde espera ser trasladado para recibir la atención especializada que requiere a otro hospital de tercer nivel.

Señaló que el menor necesita una intervención quirúrgica para realizar la unión del esófago con el estómago y que la cirugía es considerada por la familia como urgente debido a su delicado estado de salud.

De acuerdo con la madre, el bebé se encuentra actualmente intubado y ha sufrido ya dos paros cardiacos, por lo que teme que pueda no resistir un tercero. "Necesita una operación en un hospital de tercer nivel", expresó Brisa, quien aseguró que ha solicitado que su hijo sea trasladado a la Clínica 25 o a otro hospital especializado en Monterrey.

La madre señaló que el argumento que ha recibido hasta el momento es que no hay cupo en los hospitales a los que se busca realizar el traslado.

Ante la situación, Brisa pidió que el caso sea difundido para solicitar la intervención de las autoridades correspondientes y lograr que el IMSS concrete el traslado de su hijo lo antes posible. La familia busca que el menor reciba la atención especializada que requiere debido a su condición y evitar que continúe prolongándose la espera.

Hasta el momento, en el testimonio proporcionado por la madre no se incluye una postura oficial del IMSS sobre el caso ni una explicación de las autoridades médicas respecto al traslado.