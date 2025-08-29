Investigación en Monclova por Usurpación de Uniformes de Policía

Al menos tres casos recientes de personas que portaban uniformes similares a los de la Policía Municipal, sin pertenecer a la corporación, han sido detectados en Monclova. Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública, informó que ante ello ya iniciaron una investigación a través del área de Inteligencia y en colaboración de la Fiscalía del Estado. En un cateo realizado en la zona oriente de la ciudad, la FGE localizó presuntos uniformes con las siglas de "Policía Municipal", además han detectado a jóvenes en movimiento vestidos como elementos de la corporación. Sin embargo, al ser revisados se ha comprobado que no formaban parte de la institución y que los aditamentos que portaban no eran oficiales. "Se han registrado al menos tres casos, y hay otros que han salido en las últimas semanas. Hemos detectado que son personas que intentan delinquir. Sin embargo, en coordinación con el delegado de la Fiscalía, Miguel Ángel Medina, trabajamos en el seguimiento de estas investigaciones", explicó. El regidor señaló que, como autoridad administrativa, la corporación colabora con la Fiscalía mediante la entrega de informes y elementos que puedan servir como pruebas en las indagatorias. Advirtió que la usurpación de uniformes y funciones es un delito que puede castigarse con cárcel, por lo que la Policía Municipal, a través de su área de Inteligencia, mantiene vigilancia especial y da parte a la Fiscalía para proceder conforme a la ley.