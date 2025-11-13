Empresa china Mango contrata personal en Monclova ante escasez laboral

La escasez de empleo en la región Centro continúa atrayendo a empresas de Nuevo León que buscan cubrir su demanda de personal, una de ellas es la empresa china Mango, que busca cubrir 450 vacantes.

Víctor González, coordinador de Reclutamiento y Recursos Humanos de la firma, explicó que la visita a Monclova se ha convertido en una estrategia frecuente para cumplir con las metas de contratación, en donde se tiene contemplado reclutar a cerca de 150 personas por mes.

"Esta es la tercera semana que venimos a Monclova, donde hemos tenido una muy buena respuesta, ya hemos enviado a cerca de 60 personas a laborar y tenemos la proyección de cubrir 450 vacantes".

"Venimos aquí a Monclova por temas de reclutamiento, donde nos han comentado de la situación que existe, por lo que queremos apoyar a la gente por la escasez de trabajo que se tiene".

El objetivo de Mango es completar su plantilla antes de que termine el año, lo que implica incorporar al menos 450 trabajadores adicionales, además de mantener el ritmo de 150 contrataciones mensuales.

Señaló que la empresa no solicita experiencia, en donde la empresa se encarga de capacitar al personal, con la contratación de hombres y mujeres de 18 a 50 años.

Las vacantes abarcan áreas de costura, ensamble y procesos para la fabricación de sofás eléctricos, cada una con tareas específicas y únicas por operario.

"Mientras tengamos buen resultado semana tras semana aquí en Monclova, vamos a venir por más personal", indicó.