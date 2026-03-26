Secretaría de Salud refuerza vacunación en Frontera ante contagios de sarampión

Representantes de la Secretaría de Salud descartaron que se haya registrado un caso de sarampión en Frontera, luego de que a nivel estatal se informara sobre contagios en la entidad, y señalaron que se mantiene la vigilancia y se reforzará la vacunación durante el periodo vacacional.

Hasta el momento no existe un caso oficial de sarampión en la región Centro, luego de que el Secretario Eliud Aguirre Vázquez indicara que se tenían casos confirmados en el municipio de Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe y Frontera.

A nivel local se mantiene el monitoreo y se han enviado muestras de casos sospechosos pero hasta el momento todos han sido negativos, reiterando que mantienen la vigilancia en los centros de salud y el hospital.

Por su parte, el Jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, señaló que con el inicio de la temporada vacacional, se incrementa el riesgo de contagios por la movilidad que se genera, por lo que señaló que es importante que la población se vacune antes de salir de la ciudad.

Señaló que la Secretaría de Salud intensificará las brigadas de vacunación en los sectores aprovechando que los niños se encuentran en casa y de esta manera avanzar en la campaña de vacunación.

"Estamos haciendo todo lo posible por llevar nuestras brigadas a todos los municipios, nuestros centros de salud están abiertos y contamos con suficientes vacunas, así como en el hospital".

Asimismo, exhortó a quienes planean salir de viaje o recibir visitas durante este periodo a aplicarse la vacuna.