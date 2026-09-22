Alcanzaría Pastor 35 años de prisión

Una pena de entre 18 y 35 años de prisión es la condena que podría alcanzar el pastor Valentín Bustos en caso de ser hallado culpable por el delito de homicidio calificado, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa.

El funcionario precisó que la punibilidad a la que se enfrenta el imputado está condicionada a las agravantes y calificativas que la representación social acredite formalmente dentro del proceso penal. Asimismo, Lazo Chapa aclaró que la tentativa de evasión del señalado durante la diligencia de captura no agrava jurídicamente su situación procesal.

A diferencia de las otras dos personas aprehendidas desde el inicio de la carpeta de investigación —quienes ya se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva acusadas como autoras materiales—, la imputación penal contra Bustos se encuadra en los supuestos de complicidad o autoría por calidad de garante. Debido a este nivel de intervención, las audiencias y sentencias del caso se sustanciarán de manera diferenciada para cada involucrado.

Respecto al desarrollo de la causa judicial, el delegado indicó que la notificación de la audiencia inicial se fijó para las 11:30 horas, quedando su desahogo condicionado a la disponibilidad de agenda del Poder Judicial de Coahuila.