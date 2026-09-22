DIF San Juan de Sabinas apoya a escuelas con donaciones

Con el compromiso de seguir fortaleciendo la atención a las instituciones educativas y contribuir a mejores condiciones para niñas y niños, la presidenta honoraria del DIF San Juan de Sabinas, Karina Yanet Ríos Ornelas, visitó el Jardín de Niños "Rafael Ramírez" del ejido Santa María, donde realizó la entrega de material deportivo y productos de limpieza.

Esta acción forma parte de un esfuerzo impulsado por la administración municipal que encabeza el alcalde Óscar Ríos Ramírez, quien ha colocado entre sus prioridades la educación y la atención a la niñez de San Juan de Sabinas.

La entrega fue posible gracias a la participación de directores y coordinadores de las diferentes áreas de la administración municipal, quienes respondieron a la convocatoria para sumar esfuerzos y apoyar directamente a las instituciones educativas del municipio.

Durante su visita, Karina Ríos Ornelas destacó que este tipo de acciones representan una muestra del trabajo coordinado que se puede realizar cuando las distintas áreas de la administración unen esfuerzos en beneficio de la comunidad.

"Nuestro alcalde Óscar Ríos nos invitó a todos los directores y coordinadores a asumir este reto y la respuesta fue increíble. Cada área aportó desde sus posibilidades y hoy podemos entregar productos que serán de gran utilidad para mantener en mejores condiciones las instalaciones educativas, así como material que permitirá fomentar la actividad física y el deporte entre nuestras niñas y niños", expresó.

La presidenta honoraria del DIF Municipal señaló que atender las necesidades de las escuelas significa también estar cerca de las familias y del personal docente, por lo que durante su recorrido escuchó de manera directa las solicitudes y gestiones planteadas por madres y padres de familia, así como por las maestras de la institución.

Ríos Ornelas reiteró que el trabajo cercano a las comunidades permite conocer de primera mano sus necesidades y buscar alternativas para darles seguimiento, especialmente cuando se trata de acciones relacionadas con la educación, la niñez y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Finalmente, reconoció la disposición y compromiso de los funcionarios municipales que participaron en esta iniciativa, destacando que la suma de esfuerzos permite llevar apoyos directamente a quienes los necesitan y fortalecer el trabajo que se realiza desde las instituciones educativas de San Juan de Sabinas.