Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente de los obreros en resistencia que se ubican en Puerta 3 de Altos Hornos de México (AHMSA), calificó como una distracción y especulación la versión sobre el presunto ingreso de Julio Villarreal al proceso de concurso mercantil de la siderúrgica.

El entrevistado señaló que Villarreal es dueño de Afirme y sostuvo que se busca crear psicosis y ganar tiempo, al afirmar que la alianza planteada existe desde hace cuatro años, sin que existan firmas o un precedente que indique que el proceso avance por buen camino.

Críticas a la gestión del concurso mercantil

Valenzuela de la Torre afirmó que la clase obrera ya no cree en lo que consideró "llamaradas de petate" para distraer o alargar la situación, y añadió que, si participa Cargill con Afirme, es lo mismo y Villarreal no está dentro de ese proceso.

Sobre el señalamiento de que en el segundo informe ante la jueza se resalta la contratación de especialistas en la rama para conocer el panorama real de AHMSA y Minosa, el dirigente expresó que le parece incongruente, pues indicó que ya acudieron a revisar las instalaciones en su tiempo y forma, y que el consorcio era para restablecer lo ya visualizado.

Asimismo, advirtió que contratar especialistas implica un costo y dudó que el síndico quiera asumirlo al señalar que supuestamente ya no tiene capital, además de reprochar que, a su juicio, no piensan en la clase obrera sino en figurar ante una eventual compra.

Transparencia en las visitas a las instalaciones

Respecto a nuevas visitas a las instalaciones, sostuvo que buscan ganar tiempo y planteó que, si acuden con el Juzgado Cuarto, adelante, ya que es la instancia que otorga la autorización y recordó que en una visita anterior con un representante de Afirme el juzgado no se presentó, por lo que pidió transparencia para que obreros y ciudadanía conozcan quiénes ingresan.