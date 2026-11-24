Alcaldes y alcaldesas de Coahuila, así como ciudadanos a través de redes sociales, han solicitado la realización del Operativo Escorpión, estrategia instruida por el gobernador Manolo Jiménez Salinas que ya se aplicó en Saltillo y Acuña, informó el fiscal general de justicia del estado, Federico Fernández Montaño.

De acuerdo con el fiscal, el gobernador pidió que la corporación acudiera a Acuña durante viernes, sábado y domingo, y previamente a Saltillo con este operativo.

Señaló que ahora otros alcaldes lo piden y que en redes sociales habitantes solicitan que la estrategia llegue a sus colonias y municipios, lo que, dijo, refleja confianza ciudadana en las instituciones y un mensaje de cero tolerancia ante conductas como riñas, provocación de violencia o comercialización de drogas.

Resultados del Operativo Escorpión en Saltillo

Sobre los resultados del Operativo Escorpión, Fernández Montaño indicó que en Saltillo se realizaron 10 cateos simultáneos, se cumplimentaron órdenes de aprehensión y se aseguraron una granada y armas de fuego.

En Acuña, detalló, hubo un despliegue de prácticamente 400 elementos y cerca de 150 unidades vehiculares, con órdenes de aprehensión cumplimentadas, un sistema de videograbación desinstalado o desarticulado, dosis de droga encontradas y réplicas de armas.

Estrategia y Coordinación en Acuña

Explicó que la particularidad de esta estrategia radica en ejecutar acciones simultáneas en una región o territorio determinado con inteligencia de campo y gabinete, en lugar de cateos aislados.

Para el operativo en Acuña se conformaron 15 equipos simultáneos integrados por Ministerios Públicos, agentes de investigación y policías, además de nueve vehículos tripulados de la Marina con prácticamente 70 elementos, y con la participación fundamental del Poder Judicial que otorga los cateos.

En el marco del tercer informe del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el fiscal sostuvo que Coahuila es hoy el estado más seguro de México gracias a la estrategia del gabinete de seguridad, la coordinación institucional y la participación ciudadana.

Como ejemplo, mencionó que ayer a las 7:30 de la mañana llegaron cinco reportes a grupos de WhatsApp sobre un domicilio al norte de la ciudad y a las 7:45 todas las policías ya verificaban el lugar.

Fernández Montaño señaló que en la estrategia creada por Manolo Jiménez cuando era alcalde participan 200,000 personas con nombre y apellido en grupos, además de millones de ciudadanos que cuidan y reportan vehículos sospechosos o accidentes.

Añadió que Coahuila está sumado a la estrategia federal de seguridad, con contacto directo del gobernador con el secretario de seguridad García Harfuch y del propio fiscal con la fiscal general de la República y mandos militares.