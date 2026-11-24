Los tumores malignos ocasionaron 95 mil 362 fallecimientos en México durante 2025, cifra que mantiene al cáncer como la tercera causa de mortalidad a nivel nacional, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los datos oficiales detallan que, del total de defunciones registradas en el país, 50 mil 97 ocurrieron en mujeres y 45 mil 265 en hombres.

Este panorama fue expuesto durante la conferencia "Cáncer en México, Detección, Pronóstico y Tratamiento", organizada por la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) y el Hospital Sainte Marie.

Avances en tratamientos oncológicos en Monclova

En su intervención, el oncólogo médico Pablo Garza Ramos señaló que, pese al impacto sanitario de esta enfermedad, el desarrollo de terapias más efectivas desde 2022 permite ofrecer alternativas médicas de vanguardia fuera de las grandes metrópolis o centros hospitalarios del extranjero.

Garza Ramos precisó que los pacientes de Monclova y la Región Centro de Coahuila tienen acceso a estos tratamientos especializados en el Hospital Sainte Marie, evitando traslados a ciudades como Houston, Texas, u otros puntos del país.

Respecto a la incidencia regional, el especialista indicó que el cáncer de mama encabeza los diagnósticos en mujeres y el de próstata en hombres. A estos les siguen los tumores de tipo colorrectal, de pulmón, estómago y cervicouterino.

El director general del Hospital Sainte Marie destacó que la disponibilidad de atención oncológica avanzada en la localidad disminuye los costos y las complicaciones derivadas de viajar fuera de la entidad, permitiendo que los pacientes permanezcan cerca de sus familias durante el proceso.

Importancia del bienestar emocional en la atención oncológica

Por su parte, el director médico del hospital enfatizó la importancia de brindar un modelo de atención integral que abarque tanto el aspecto clínico como el bienestar emocional de las personas diagnosticadas. Explicó que las habitaciones fueron diseñadas con la colaboración de arquitectos y psicólogos para generar entornos confortables.

Las instalaciones incorporan ventanales amplios para iluminación natural, espacios para cuadros, aromas ambientales, selección personalizada de películas en video y cuidado en amenidades básicas como la calidad del papel higiénico, con el fin de favorecer la confianza y recuperación del paciente.