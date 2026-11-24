El plantel CECyTEC "Venustiano Carranza" Monclova Sur realizó la Segunda Jornada Integral de Mejora Académica, encabezada por su director, el maestro José Alberto Medina Martínez, con el objetivo de fortalecer las prácticas educativas y dar seguimiento continuo al desempeño estudiantil.

Evaluación del Desempeño Estudiantil

Durante la entrevista, Medina Martínez explicó que esta sesión de academia se desarrolla mensualmente con el personal docente para revisar los estándares de trabajo, analizar los resultados del segundo parcial y definir las acciones de cara a los próximos exámenes semestrales.

El director señaló que el encuentro busca mantener el nivel académico del plantel y avanzar en el proyecto conjunto denominado el ABC de las emociones, enfocado en la atención socioemocional de los estudiantes.

Atención Socioemocional en el Aula

Detalló que, cuando se identifican situaciones complejas dentro del aula o problemáticas sociales o de conducta, se realiza una intervención coordinada entre docentes, dirección y el área de psicología, donde participa una especialista del plantel.

De acuerdo con la información del centro educativo, este espacio de trabajo colaborativo permitió compartir experiencias, reforzar estrategias pedagógicas y sumar esfuerzos para ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje a la comunidad escolar.