Pedro Alvarado advierte sobre incendios provocados por vandalismo en Monclova

Los recientes incendios registrados en distintos puntos de Monclova apuntan a que muchos han sido provocados por actos de vandalismo, informó el director de Protección Civil Monclova, Pedro Alvarado.

El funcionario señaló que en lo que va del año se han atendido 825 servicios de emergencia de todo tipo, de los cuales más de 200 corresponden a incendios. "De esos incendios, 181 han sido en lotes baldíos, que es lo que más nos ha mantenido ocupados y preocupados. También atendemos conatos en domicilios, vehículos, contenedores y otros espacios, pero los lotes baldíos son el principal problema", indicó.

Alvarado explicó que, tras las revisiones realizadas, se ha detectado que la mayoría de estos siniestros han sido provocados por vandalismo, aunque también se presentan casos donde ciudadanos realizan limpieza y el fuego se sale de control. "Lo que hemos detectado es que la mayoría es vandalismo; también hay situaciones de gente que está limpiando y quema basura o ramas, pero el fuego se les sale de control", comentó.

Ante esta situación, el director de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar la quema de basura o maleza durante labores de limpieza y a reportar cualquier actividad sospechosa en lotes baldíos o viviendas abandonadas. "La recomendación es que no quemen ramas ni basura. Si detectan personas entrando a domicilios o terrenos abandonados con la intención de prender fuego, que lo reporten a Seguridad Pública o a Protección Civil; el reporte ciudadano nos ayudaría mucho", expresó.

Indicó que hasta el momento no se ha detectado a una persona en específico responsable de los incendios, ni se ha identificado a pirómanos recurrentes, pues en su mayoría se trata de jóvenes que, por travesura o vandalismo, provocan los siniestros.

El funcionario destacó que en cada reporte de incendio se trabaja de manera coordinada con Seguridad Pública, corporación que envía unidades para apoyar en la búsqueda de posibles responsables mientras el personal de Protección Civil se encarga de sofocar el fuego. Aunque no se ha confirmado la detención de responsables, señaló que existe un trabajo conjunto entre dependencias para atender la problemática y prevenir nuevos incidentes.