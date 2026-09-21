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Coahuila

Se incendia tractocamión sobre la carretera 57, en el tramo Allende-Nava

El conductor logró sacar la unidad de la carretera y ponerse a salvo; Bomberos y Protección Civil atendieron la emergencia sin que se reportaran personas lesionadas.

Por Alberto Ibarra Riojas - 21 septiembre, 2026 - 01:23 p.m.
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      NAVA, COAH. — Un tractocamión que remolcaba dos góndolas carboneras se incendió la mañana de este lunes sobre la carretera federal 57, en el tramo Allende-Nava, a la altura del sector conocido como Tronco Mocho.

      De acuerdo con las autoridades, el incendio se registró alrededor de las 8:20 de la mañana y únicamente afectó al tractocamión, de color celeste. El conductor logró sacar la unidad de la cinta asfáltica y ponerse a salvo.

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      El incendio y su atención

      Elementos de Bomberos y Protección Civil de la región acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes, sin que se reportaran personas lesionadas.

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      Recomendaciones para automovilistas

      Las autoridades descartaron que se hubiera registrado otro accidente en el mismo punto, por lo que la situación fue atendida como un incendio de la unidad de carga. Se recomendó a los automovilistas extremar precauciones al circular por este tramo de la carretera federal 57, debido a la presencia de unidades de emergencia y a las labores realizadas en la zona.

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