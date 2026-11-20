La coordinación entre gobiernos y empresarios, en conjunto con mejores condiciones de infraestructura, educación y hospedaje industrial, comienza a generar oportunidades para atraer nuevas inversiones a Monclova y la región Centro-Desierto, indicó el secretario de Fomento Económico Luis Eduardo Olivares Martínez.

Durante el Foro Empresarial "Acelerando el Motor del Cambio", el funcionario señaló que actualmente existen condiciones que anteriormente no se tenían para impulsar el desarrollo económico de la región, particularmente por la falta de infraestructura y de coordinación entre el Gobierno estatal, los municipios y la iniciativa privada.

"Si bien veníamos de tiempos donde no existían infraestructuras, no existían una sinergia entre gobierno estatal, municipal, y la iniciativa privada, creo que hoy esas condiciones existen y que se tiene un futuro para el desarrollo de la región".

Acciones de la autoridad

La estrategia contempla fortalecer distintos factores que las empresas consideran antes de establecerse en la región, entre ellos la vinculación con el sector educativo y disponibilidad de espacios para el desarrollo industrial.

Detalló que también se trabaja en proyectos de hospedaje industrial e inmobiliario para ofrecer alternativas a las compañías que evalúan instalarse en Monclova y los municipios de la Región Centro-Desierto.

Agregó que otro elemento es la apertura de los gobiernos municipales para colaborar con las empresas interesadas en explorar oportunidades de inversión y establecer operaciones en esta zona.

Detalles confirmados

El secretario indicó que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez, cuyo objetivo es generar condiciones que permitan concretar nuevos proyectos y fortalecer la actividad económica regional.