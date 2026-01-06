El equipo Venados no ha retomado entrenamientos: Liah hace falta en el campo y en el corazón de sus compañeras

Adriana Cruz

Liah es una niña valiente que hoy enfrenta la batalla más importante de su vida. Integrante del equipo de tochito infantil Venados, de la colonia Aviación, su historia ha tocado profundamente a quienes la conocen dentro y fuera del campo Safari, donde entrenaba junto a sus compañeras.

Alondra Linares y Eduardo Gutiérrez compartieron que Liah llegó al equipo desde muy pequeña, cuando apenas tenía entre cinco y seis años de edad, iniciando su formación deportiva en la categoría Hormiguitas. Desde entonces, se distinguió no solo por su talento, sino por su carácter firme y su gran corazón.

Dentro del campo, Liah se desenvolvía en varias posiciones: coreback, corredora y receptora. Su versatilidad, disciplina y entrega la convertían en una jugadora completa. 'Ella hace de todo y siempre lo hacía bien', coincidieron quienes la vieron crecer en el equipo.

Gracias a su esfuerzo y compromiso, Liah logró junto a sus compañeras dos campeonatos, en las categorías Hormiguita y Hormigas, siendo siempre una pieza clave. Sin embargo, su mayor fortaleza no estaba solo en el juego, sino en su liderazgo natural.

Liah siempre guía a las demás niñas, apoyaba a las compañeras nuevas y les explicaba con paciencia cómo jugar. Es una niña amigable, solidaria y muy querida, razón por la cual solía ser seleccionada y se ganaba el cariño de todas.

Hoy, su ausencia se siente con fuerza. El equipo Venados no ha podido retomar los entrenamientos con normalidad, pues Liah hace falta, no solo como jugadora, sino como compañera y amiga. Su situación ha generado un ambiente de tristeza, pero también de esperanza.

Liah sigue luchando con la misma fortaleza con la que defendía cada jugada. Sus compañeras, entrenadores y familias mantienen la fe puesta en su recuperación, confiando en que pronto pueda volver al lugar donde siempre destacó: el campo, rodeada de su equipo, que la espera con el corazón abierto.