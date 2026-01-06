Viuda de minero alza la voz por Los que aún faltan por recuperar

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Elvira Martínez Espinosa, viuda del minero Jorge Bladimir Muñoz Delgado, anunció que el próximo 19 de febrero viajará a la Ciudad de México para conmemorar el 20 aniversario de la tragedia en la mina Pasta de Conchos.

Como cada año, se presentará en el Antimonumento +65, ubicado en la delegación Cuauhtémoc, donde rendirá homenaje a los trabajadores fallecidos y compartirá los avances en las labores de rescate.

Durante su participación en el acto conmemorativo, Martínez Espinosa informará sobre el estado actual de los trabajos de recuperación, destacando que aún faltan por localizar los restos de 40 mineros. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, las familias continúan esperando justicia y verdad, señaló.

En paralelo, en la propia mina de Pasta de Conchos se llevará a cabo una ceremonia luctuosa que incluirá una misa en memoria de los mineros caídos, así como una remembranza de los hechos ocurridos el 19 de febrero de 2006.

Las actividades buscan mantener viva la memoria de los trabajadores y reafirmar el compromiso con su dignidad.

Martínez Espinosa subrayó la importancia simbólica de este aniversario, al cumplirse dos décadas del siniestro. "Es un número significativo, 20 años de lucha, de exigir respuestas, de mostrar lo que se ha hecho y lo que aún falta por lograr", expresó con firmeza.

Sin embargo, también reconoció el desgaste emocional que enfrentan las familias. "Podemos decir que no teníamos nada y ya tenemos 23 mineros recuperados, pero las familias ya estamos muy cansadas", externó.

La entrevistada dijo a su vez: Nos gana la desesperación, aunque se va logrando el rescate con esfuerzo. El cansancio es evidente, concluyó, haciendo un llamado a no olvidar que la justicia aún está pendiente.