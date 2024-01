Vence plazo y no pagaron desfalco

Incumplen ex funcionarios de la Sección 288 con el pago de 1.5 millones de pesos de la reparación del daño en el desfalco de la tesorería sindical, por lo que se exponen a que se dicte otra medida cautelar.

El día de ayer 10 de enero venció el plazo establecido por el Juez Oscar Cadena para realizar el primero de los dos pagos de la reparación del daño a los trabajadores, fijado en millón y medio, es decir 500 mil por cada uno de los ex funcionario, el cual debió ser depositado ante el juzgado.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático indicó que no se tuvo ninguna información con respecto al pago de este recurso y desconoce si se llevó a cabo o no.

Así mismo, dijo que tampoco sabe si exista alguna prórroga de algunos días para que se realice el pago, ya que esto lo determina el juez y en caso de que se incumpla, es el Ministerio Público quien interpone un escrito ante el Juzgado para que se tomen otras acciones.

"Siempre he dicho que no tenemos ninguna intensión en contra de los ex funcionarios, pero ese dinero es de los trabajadores, es del fondo de prohuelga de ellos, los obreros y ya hará lo pertinente el Ministerio Público en caso de que no se cumpla el compromiso que se estableció".

Señaló que ya es cuestión de los ex funcionarios si incumplen con este acuerdo, ya sea porque no quieran pagar o no tengan dinero, pero de no depositarse este recurso existe la posibilidad de que se dicte otra medida cautelar al no realizar el pago.