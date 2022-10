Vence Valentina a cáncer

MONCLOVA., COAH.-"Papi, ya me van a dar de alta", estas son las palabras que resuenan en el corazón del señor Carlos Alberto Flores de la Fuente, quien como pilar de la familia tuvo que ser fuerte y sostener junto con su esposa Erika a su valiente hija, la pequeña Valentina Guadalupe Flores, quien desde los tres años de edad fue diagnosticada con Leucemia y quien luchó de forma valiente contra la enfermedad, de la que hoy está libre.

"Tenía tres años mi pequeña, acababa de entrar al kínder y comenzó a presentar cambios, estaba cansada, siempre estaba dormida, le salieron moretones y manchas tipo lunares denominadas petequias, notamos eso y mi esposa y yo, que somos personal de enfermería decidimos llevarla al hospital pues dentro de nosotros sabíamos que algo no estaba bien".

El señor Carlos Alberto dijo que sin perder tiempo y con el apoyo del Doctor Armando Castro así como del pediatra Hugo Limón de la clínica 7, aceleraron los estudios de la pequeña, siendo canalizados de forma inmediata a la clínica 25 de Monterrey, donde después de tomar las muestras les dieron la terrible noticia de que su pequeña niña tenía leucemia.

No recuerdo mucho la fecha, fue en septiembre de hace seis años, nos dijeron eso y sabíamos que nos esperaba una lucha, pero Valentina nos enseñó a ser fuertes, ella es una niña muy valiente, nunca se quejó, nunca lloró ni puso una mala cara aún con lo fuerte de los tratamientos, somos una familia muy unida y mi hija mayor de nombre Katia tuvo que ser fuerte y se quedó con sus abuelos para que pudiéramos atender a Vale, quien llena de fe y esperanza inicio su tratamiento.

Valentina, nunca dejó la escuela, pues a la par de la atención médica que llevaba, asistía al jardín de niños Carmen Ramos del Río, donde sus compañeritos le regalaban gorritas, trenzas y diademas para que ella no se sintiera mal, pues perdió la totalidad de su cabello, sin embargo todo lo tomó con valentía y a pesar de que era muy pequeña, fue un "Monstruo" lleno de fortaleza al ponerse al tú por tú a la enfermedad.

1 / 3 .-A pesar del mal que aquejaba su cuerpo, Vale no se dejó caer y lucho, hoy es una hermosa beisbolista, es una niña sana, que corre, se barre, se pega y es muy feliz. 2 / 3 A los padres de niños con esta enfermedad les digo: pongan todo en manos de dios y de los médicos, no se rindan, no están solos, se puede salir de este terrible mal. 3 / 3 El béisbol su nuevo aliciente de vida ❮❯

RECIBIÓ TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIAS DURANTE TRES AÑOS.

Por lo agresivo de la enfermedad Valentina recibió tres años de quimioterapia, aferrándose como una guerrera a la vida, pues su padre recuerda que solo se quejaba al momento de recibir el pinchazo de la aguja por donde pasaba el medicamento, sin embargo nunca lloró ni se sintió decaída, pues estaba dispuesta a salir adelante, dando una catedra de fortaleza y fe a su familia.

"Vivimos ese tiempo de forma intensa, estábamos entre el proceso de la enfermedad, quimioterapias, hospitalizaciones y estudios, pero siempre estuvimos arropados por nuestras familias, amigos y gente incluso que no conocíamos quienes se acercaron a nosotros para ayudarnos tanto económicamente, como con donaciones de sangre y plaquetas, nunca nos dejaron solos, siempre recibimos apoyo y siempre vamos a estar agradecidos, no tenemos con que pagar lo buenos y solidarios que fueron con nosotros".

Mencionó que aunque hubieron momentos muy difíciles y tristes, decidieron nunca llorar, por eso cuando la pequeña Valentina se encontraba triste, se convertía en un payaso para hacerla reír, cuando su esposa decaía era un excelente actor pues le hacía creer que él era muy fuerte para sacarlas del trance, aun cuando su corazón de padre estaba destrozado.

SUEÑA LA CAMPANA, SEÑAL DE QUE LA PESADILLA TERMINÓ.

El padre de familia dijo que después de vivir tantos momentos difíciles, hace un par de meses el doctor Juan Carlos Lin de la clínica 25 les dio una gran noticia, ya que Valentina podría ser dada de alta si todos los estudios salían bien y así como un milagro de dios, esto sucedió.

"Mi niña salió corriendo del hospital porque desde que inició la pandemia no nos dejan entrar a todos, me dijo, papi, papi, ya me van a dar de alta, lo vencí, ponle en el carro que le gané al cáncer, hagamos una fiesta, le gané", debo reconocer que no sabía si reír, llorar o salir corriendo, fue una sensación hermosa pues ni bebé estaba libre del cáncer que durante seis años aquejó su cuerpo y su salud, estábamos felices y llenos de fe".

Dijo que luego de estos últimos estudios, Valentina pudo tocar por fin la campana que indica que está libre de cáncer, además plasmó su mano en el árbol de la vida que está en el hospital, donde todos los sobrevivientes de esta enfermedad dejan su huella, como señal de que fueron atendidos ahí y que con el esfuerzo de todos salieron bien y vencieron por fin el terrible mal.

EL BEISBOL SU ALICIENTE Y SU MOTOR DE VIDA.

La pequeña Valentina se ha convertido hoy en un valiente gigante, pues con orgullo relata ante las personas que venció al cáncer, pero ahora se ha convertido en una gran beisbolista, dejando atrás la pesadilla, pues hoy llena de salud, corre, se barre, se pega y disfruta de la vida, pues su fortaleza y la fe en dios le dieron una nueva oportunidad de vida.

La pequeña es ahora una distinguida jugadora de la liga Rivereña, juega en el equipo "Acereritos Jr", le dan pelotazos, se barre y ella es feliz así porque ya es una niña sana, es fuerte, es valiente es un monstruo porque no se vence ante las adversidades, incluso fue la encargada de lanzar la primera bola en el arranque de la liga invernal, es ahora muy feliz.-

NOS ENSEÑO A SER MAS HUMANOS, FUERTES Y AYUDAR A QUIENES ESTÁN EN NUESTRA MISMA SITUACION.

El señor Carlos dijo que gracias a esta enfermedad se unieron más como familia, incluso reúnen recursos para ayudar a quienes como ellos están luchando de la mano con sus hijos contra la leucemia, ya que es necesario mostrar que sí se puede y que no están solos.

"Yo les digo que no se dejen vencer, que como familia hagan todo lo humanamente posible para salir adelante, que pongan a sus pequeños en manos de los médicos del IMSS que para mí son los mejores, sacaron a mi hija adelante y nos regresaron la razón de vivir, por ello estaremos eternamente agradecidos, pues no tenemos como pagar el apoyo y la atención que siempre nos dieron".

Dijo que a sus hijas les da este mensaje: Vivan, sean lo que ustedes quieran ser, papi y mami vamos a estar siempre tras de ustedes, apoyándolas y protegiéndolas en todo momento, la vida es muy bella y es bien bonito vivirla.