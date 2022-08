¡Vencí al Cáncer! Fue el emotivo mensaje que la activista Diana Salazar posteó ayer por la mañana en sus redes sociales y que causó un gran júbilo entre las personas que la conocen y que le dejaron un post de felicitaciones por esta gran hazaña.

Entrevista para Periódico La Voz, Diana Salazar se mostró muy contenta por el favor de Dios recibido de salir delante de la situación que vivió durante los últimos meses y que le puso los medios para ir abriéndose camino y buscar recuperar la salud, un logro que ya se hizo realidad.

"Voy a seguir trabajando, quiero ayudar a las personas con cáncer, cuando a mí me diagnostican varias personas me preguntaron que si había preguntado a Dios que porqué me había mandado esta prueba, he ido sabiendo para qué me lo mandó, tengo un grupo de chicas con cáncer y trabajamos con ellas", comentó.

Dijo que se reúnen para darles ánimos, "seguido me veo en ellas, trato de darles confianza, de platicarles como enfrenté yo al cáncer, la idea es inyectarles energía, positivismo, pero sobre todo, fe en Dios".

Indicó que cuando ella sufrió el momento de la noticia de que tenía cáncer recibió el apoyo principalmente de su familia, de mucha gente y de otra personita Cynthia Martínez que también venció al cáncer, "ella fue mi couch, me ayudó a sobre pasar esto tan difícil".

Dijo que afortunadamente a ella le tocó cantar victoria, y de ahora en adelante, seguirá trabajando para apoyar a mujeres que sufran de cáncer.

"Buscaremos un lugar en donde las personas con cáncer puedan acudir y que no se sientan solas, cuando pasamos por esto a veces sentimos que nos falta mucho amor o que cansamos a la familia, la idea es que tengan un lugarcito donde vayan y entendamos su idioma, primeramente Dios nos va a ayudar a sacar adelante ese proyecto", explicó.

Dijo que da gracias a su familia, sus hijos, nietos, a las personas que le han mostrado su gran afecto durante este tiempo tan difícil y de manera muy especial a su oncólogo el Doctor Pablo Garza Ramos, quien asegura tiene un don especial de hacer sentir paz, seguridad y tranquilidad a sus pacientes para que sigan con fe su tratamiento.

"A las personas que puedo yo les recomiendo a mi Doctor, él es un ángel porque además de ayudarnos a seguir el tratamiento para buscar salvar nuestra vida, nos da ánimo y nos ubica en el camino para no perder la fe", finalizó Diana Salazar muy contenta con la promesa que seguirá en la entrega de esta misión que ahora Dios le dio.