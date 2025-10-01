Coparmex advierte sobre posible retraso en venta de acerera

El proceso iniciado para solicitar la remoción del síndico encargado del concurso mercantil de Altos Hornos de México, podría retrasar los tiempos de la venta de la acerera, advirtió el presidente de Coparmex, quien dijo que sin embargo, se tienen que respetar los derechos de todos los involucrados en el proceso.

Luego de que se diera a conocer que uno de los acreedores de la empresa solicitó la salida del Síndico Víctor Manuel Aguilera, al señalar irregularidades en el proceso, existe cierta preocupación de que esto retrase la venta de la empresa y con esto la solución del conflicto que tiene varios años.

Mario Coria Rohell señaló que si bien esto podría retrasar el proceso, es necesario llevar el proceso dentro del marco legal y respetar los derechos de todos los involucrados dentro del proceso.

"Esto de alguna manera podría retrasar la venta de AHMSA, porque este tipo de recursos o inconformidades lo que generan es que se vaya pausando y aplazando el proceso, es lo que no queríamos que pasara, pero si algún acreedor o alguna persona ve un acto que considere incorrecto puede inconformarse".

Señaló que por su parte, no se ha tenido ningún problema o queja con la manera en la que se lleva el proceso, y no se ha recibido ninguna queja por parte de los socios que forman parte de la lista de acreedores comunes.

Reiteró que es importante que el proceso se lleve en estricto apego al marco legal, con el fin de evitar complicaciones más adelante, por lo que se deberá resolver este recurso y espera que sea en el menor tiempo posible.

González remarcó que todas las partes involucradas en el concurso mercantil merecen ser escuchadas, aunque insistió en que la prioridad es que el proceso avance sin mayores trabas para definir el futuro de la mayor acerera del país.