Julián Torres respalda la venta de AHMSA para pagar a trabajadores

Ex obreros de Altos Hornos de México (AHMSA), encabezados por Julián Torres, manifestaron su respaldo a las bases propuestas para la venta de la empresa, asegurando que también fueron tomados en cuenta dentro del proceso de información y análisis.

Indicaron que, aunque forman parte de los grupos que fueron notificados más recientemente, tuvieron acceso a los documentos y coincidieron en que el proyecto es viable.

"Fuimos de los últimos en ser notificados, pero sí se nos entregó la información. Lo analizamos, lo platicamos y estamos de acuerdo con el proyecto", expresó Julián Torres.

Señaló que, en este proceso, todos los acreedores tuvieron la oportunidad de manifestar inconformidades, por lo que quienes no lo han hecho se entiende que avalan las condiciones planteadas.

"Todo aquel acreedor que no manifiesta nada, quiere decir que está de acuerdo. Nosotros no presentamos ningún reclamo porque consideramos que las bases están bien", agregó.

Asimismo, recordó que existe un plazo hasta el 27 de abril para que el grupo de Defensa Laboral emita algún posicionamiento; sin embargo, desde su perspectiva, no ven necesario extender el proceso.

Explicó que, una vez que se cumpla esa fecha, el siguiente paso será la autorización de las bases por parte de la autoridad correspondiente, lo que permitiría avanzar hacia una nueva etapa.

"Lo que sigue es que se autoricen y que ya se dé a conocer el nuevo calendario para la segunda subasta. Eso es lo que todos estamos esperando", indicó.

Finalmente, reiteró que el objetivo principal es que se concrete la venta de AHMSA para que exista liquidez y se inicie un plan de pagos, priorizando a los trabajadores, quienes han sido los más afectados por la crisis.

"Lo más importante es que se venda la empresa, que haya dinero y que empiecen a pagarle a los trabajadores", concluyó.