AHMSA avanza en su subasta: Convocatoria se publicará en enero

MONCLOVA, COAH.— El proceso para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y su subsidiaria Minera del Norte (Minosa) como unidad productiva entró a una fase decisiva, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles aprobó las bases de la subasta y estableció un calendario detallado, en el que se fija el 6 de enero de 2026 como fecha para la publicación de la convocatoria oficial.

De acuerdo con el acuerdo judicial emitido el 31 de diciembre de 2025, las bases fueron presentadas por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez y quedaron integradas al expediente, aunque el propio juzgado precisó que dichas bases no son automáticas ni definitivas, ya que incorporan ajustes realizados directamente por la autoridad judicial para garantizar legalidad, transparencia y equidad entre los posibles postores.

El documento establece que el 6 de enero se publicará la convocatoria de la subasta con las modificaciones ordenadas por el juzgado, como parte de su función rectora del procedimiento concursal. El objetivo es evitar disposiciones contrarias al orden público y asegurar "piso parejo" a todos los interesados.

La subasta contempla la venta conjunta de AHMSA y Minosa, descartando la enajenación fragmentada de activos, al considerar que ambas empresas forman una unidad económica estratégica para el sector siderúrgico nacional.

Las bases incluyen un calendario que rige todo el procedimiento y que se desarrollará en días naturales, con las siguientes fechas clave:

· 6 de enero de 2026: Publicación de la convocatoria oficial.

· 14 de enero: Vence el plazo para la recepción de cartas de intención y posturas.

· 15 y 16 de enero: Etapa de precalificación de interesados.

· 19 de enero: Notificación de resultados de la precalificación.

· 22 de enero: Fecha límite para impugnar la precalificación.

· 26 de enero: Plazo máximo para resolver impugnaciones.

· 27 de enero: Notificación del resultado de impugnaciones.

· 28 de enero: Fecha límite para exhibir la garantía de seriedad y documentación legal.

· 30 de enero: Audiencia pública de subasta, a las 10:00 horas, en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México.

Uno de los puntos relevantes de las bases es que la falta de cartas de conformidad de acreedores garantizados no detiene el proceso. El juzgado determinó que dichas manifestaciones podrán presentarse hasta el día de la audiencia de recepción de posturas, sin afectar el desarrollo de la subasta.

El acuerdo judicial establece que todo el proceso se desarrollará bajo estricta supervisión del juzgado, incluyendo la actuación del síndico, la revisión de posturas y la validación de resultados, con el fin de proteger el interés público, maximizar el valor de la masa concursal y brindar certeza jurídica a trabajadores, acreedores e inversionistas.

En la resolución, la jueza reconoce que AHMSA y Minosa son empresas emblemáticas cuya situación impacta de manera directa en la Región Centro de Coahuila y en miles de trabajadores, por lo que la venta como unidad productiva busca preservar la operación industrial, el empleo y la estabilidad económica de la zona.

Con la publicación de la convocatoria el próximo 6 de enero, el proceso de subasta entrará formalmente en su etapa pública, marcando un momento clave para definir el futuro de la que fuera una de las principales siderúrgicas del país.