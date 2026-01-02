Saldo blanco en fiestas decembrinas en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.- Gracias a un operativo de seguridad integral y coordinado, durante las fiestas decembrinas en San Juan de Sabinas se registró un saldo blanco, permitiendo que las familias del municipio disfrutaran de estas fechas en un ambiente de tranquilidad, orden y sana convivencia.

El alcalde Óscar Ríos Ramírez supervisó de manera personal y permanente las acciones implementadas, refrendando su compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. El operativo contó con la participación coordinada de corporaciones de los tres niveles de gobierno, fortaleciendo la vigilancia en colonias, sectores y puntos estratégicos del municipio.

El subdirector de la Policía Municipal, Lic. Juan Francisco Gutiérrez Ozuna, destacó que se realizaron recorridos constantes, presencia preventiva y atención directa a la ciudadanía, lo que permitió mantener el orden y responder oportunamente a cualquier situación, siempre en el marco de la estrategia de seguridad estatal que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Las celebraciones transcurrieron en completa calma, permitiendo que las y los ciudadanos disfrutaran de las festividades decembrinas en compañía de sus familias, fortaleciendo la convivencia social y la confianza en las instituciones de seguridad.

Autoridades municipales señalaron que estos resultados motivan a no bajar la guardia y a redoblar esfuerzos para seguir consolidando a San Juan de Sabinas como el municipio más seguro de la región Carbonífera, manteniendo la coordinación, la prevención y la cercanía con la ciudadanía como ejes fundamentales.