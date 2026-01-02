Altercado en Bar Despechadas de Sabinas genera preocupación ciudadana

SABINAS, COAH.- A través de redes sociales se difundieron imágenes y testimonios de una riña ocurrida la noche del 1 de enero en el recién inaugurado Bar Despechadas, ubicado en la colonia Fundadores de esta ciudad. En el altercado se señaló la participación de Sergio Díaz, hermano del alcalde José Feliciano Díaz Iribarren, lo que generó comentarios y especulaciones entre la ciudadanía.

El establecimiento, situado en la planta alta de la plaza comercial Encinos, fue escenario de la confrontación en la que participaron tanto hombres como mujeres. La difusión del incidente en plataformas digitales provocó que el hecho cobrara relevancia pública en las primeras horas del año.

De acuerdo con versiones no oficiales, la riña habría sido iniciada por un grupo de mujeres, situación que derivó en la intervención de algunos hombres con la intención de detenerlas. Sin embargo, la tensión escaló y se generó un enfrentamiento que atrajo la atención de los presentes.

El altercado se prolongó solo unos minutos y concluyó sin que se registrara la intervención de las fuerzas del orden. Testigos aseguran que, pese a la magnitud del incidente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad ni daños materiales significativos dentro del establecimiento.

Finalmente, el hecho ha generado debate en la comunidad sobre la seguridad en los bares y centros nocturnos de Sabinas, especialmente en aquellos recién abiertos. Autoridades locales aún no han emitido un posicionamiento oficial respecto a lo sucedido, mientras que en redes sociales continúan circulando comentarios y grabaciones del enfrentamiento.