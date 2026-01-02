Mía Acuña da a luz a la primera niña del 2026 en Sabinas

SABINAS, COAH.- En un emotivo inicio de año, Mía Abigail Acuña Cruz, de 21 años de edad, dio a luz a la primera niña del 2026 en el Centro de Salud con Hospital Sabinas. La pequeña Inés Abigail Villa Acuña pesó 3.6 kilogramos y se convirtió en la primera sabinense nacida en este año.

La atención médica fue brindada por el personal del Centro de Salud con Hospital Sabinas, bajo la dirección del Dr. Francisco Iribarren Cárdenas, y la supervisión del Dr. Carlos Jiménez Villarreal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 03 en la Región Carbonífera.

El Dr. Jiménez Villarreal enfatizó que el compromiso del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, es brindar siempre la mejor atención en materia de salud, y que se trabaja de manera permanente para mantener todos los hospitales y centros de salud al 100 por ciento en equipamiento, personal y capacidad de atención.

La pequeña Inés Abigail recibió un detalle del Dr. Jiménez Villarreal y un obsequio de Aurora María Iribarren Aguirre "Aurorita", Reina de Cachorros del Distrito B3 del Club de Leones Sabinas, quien se sumó a este emotivo acontecimiento.

El nacimiento de Inés Abigail simboliza esperanza y reafirma la coordinación entre el sector salud y la sociedad civil para cuidar de las familias de Sabinas. ¡Felicidades a la familia Villa Acuña!