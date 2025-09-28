Inversionistas muestran interés en adquirir AHMSA para reactivación siderúrgica

Existen dos inversionistas fijos interesados en adquirir Altos Hornos de México (AHMSA), lo que representa un paso importante hacia la posible reactivación de la siderúrgica.

"Como lo comentó el gobernador, sabemos de dos inversionistas que son fijos, otros que también han mostrado interés, pero el síndico nos pidió confidencialidad al respecto y que cualquier comentario oficial sea de su parte o mediante un comunicado de la empresa", declaró el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Por ahora, los inversionistas no han solicitado apoyos específicos al municipio, como vigilancia u otros servicios, sin embargo, el contacto con el síndico se mantiene constante para dar seguimiento al proceso.

Villarreal Pérez señaló que, una vez que se concrete la venta, el municipio está dispuesto a facilitar los trámites que sean de competencia local para apoyar la reactivación de la planta.

Respecto a la procedencia de los grupos interesados, el alcalde indicó que será el síndico quien dé la información de manera oficial, reiterando la obligación de guardar confidencialidad.

Finalmente, destacó que, mientras avanza el proceso legal y administrativo de AHMSA, el municipio continuará fortaleciendo programas sociales para ex trabajadores.

"Se tiene que hacer una ruta, y cuando ellos se acerquen poderlos guiar. Sabemos que hay cuestiones jurídicas que no les permiten tomar otras vías laborales, pero seguimos trabajando para sostener nuestra región", puntualizó.