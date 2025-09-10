Presidente de CANACINTRA Monclova celebra avance en venta de Altos Hornos

La visita de entre cuatro y cinco grupos de inversionistas para conocer las condiciones de la empresa Altos Hornos de México es un paso que ya se esperaba desde hace tiempo, y ver un avance real en la venta de la empresa, externó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Monclova.

Tras darse a conocer que en los próximos días se tendría la visita de algunos inversionistas, Jorge Mtanous Falco dijo que es algo que venían esperando, y que representa un avance en el proceso de venta.

Mencionó que se tienen conocimiento de que hay algunos grupos interesados en adquirir y reactivar la empresa, aunque dijo desconocer quiénes son.

El representante de los industriales destacó que la llegada de los inversionistas es parte del avance en el proceso de venta y reactivación de la siderúrgica, luego de que se concretaran los avalúos y se definieran las condiciones para la subasta.

"Todos los procesos llevan tiempo, sabemos que hace algunas semanas se entregó el avalúo y se inició la subasta y ya se tienen los primeros acercamientos, por lo que esperamos que en poco tiempo se tenga alguna oferta".

Señaló que se ha pedido tanto a la Presidenta de la República como a los integrantes de la comisión en el Senado que se acelere el proceso, en donde dijo "no podemos esperar un año más, porque la región no da para eso".

Mtanous confió en que antes de que concluya 2025 se conozca a la empresa que se quedará con AHMSA y con ello los empresarios locales puedan definir la manera en que apoyarán la reactivación.

Indicó que lo importante es que existe interés por adquirir la empresa y voluntad por parte de las autoridades para solucionar el conflicto que ha afectado a miles de trabajadores en la localidad.