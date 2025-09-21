Ventas de flores amarillas se disparan en Monclova

Como cada año, el 21 de septiembre llega con un brillo especial: las flores amarillas se convierten en protagonistas y en símbolo de amistad, amor y esperanza.

Florerías de la ciudad se surten desde días atrás con gerberas, rosas, girasoles, tulipanes y otro tipo de flor en color amarilla, confiando en que este día las ventas repunten y los ramos se multipliquen en hogares, oficinas y calles de Monclova.

"Dicen que, si te regalan flores amarillas, es porque te amarán toda la vida", es una de las frases que utiliza un negocio local para hacerle promoción a los ramos en venta.

Algunos clientes desde días antes o el mismo día 21 de septiembre por la mañana apartan sus ramos para sorprender a alguien especial.

Para muchos, es un gesto de amor puro y eterno; para otros, una muestra de amistad sincera o incluso un reconocimiento a logros personales.

Los floristas locales han preparado catálogos especiales con arreglos que van desde media docena hasta veinte flores, con precios que oscilan entre los 100, 350 pesos o más, dependiendo del diseño.

Hoy, cada 21 de septiembre millones de personas en distintos países comparten este detalle, haciendo del amarillo un color de alegría, esperanza y renovación.

"Regalar flores amarillas no es solo un detalle, es compartir luz y alegría con alguien especial", coincidieron encargados de florerías, quienes confirmaron que este año la expectativa es mayor, ya que cada vez más jóvenes se suman a la tradición.

En Monclova, los pétalos amarillos ya colorean los aparadores y las manos de quienes buscan convertir un simple gesto en un recuerdo inolvidable.