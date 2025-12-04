Comerciantes en Coahuila enfrentan caída en ventas del 20 al 25%

Rogelio Iracheta Martínez, representante de la organización de comerciantes, informó que el sector atraviesa por una disminución en sus ventas de entre el 20 y 25 %, situación que ha impactado de forma directa la estabilidad económica de decenas de negocios locales. Señaló que esta baja se ha reflejado en menores ingresos, dificultando cubrir gastos operativos y necesidades básicas de quienes dependen del comercio.

Indicó que, ante este panorama, los comerciantes mantienen la expectativa de que durante el presente mes se registre una recuperación paulatina, así como un mayor dinamismo económico en enero, meses que consideran clave para mejorar las ventas y compensar las pérdidas acumuladas en semanas anteriores.

Iracheta Martínez explicó que la organización se mantiene trabajando de manera coordinada para fortalecer la actividad comercial, respetando los límites territoriales y de operación establecidos en cada municipio donde tienen presencia, con el objetivo de conservar el orden entre los agremiados y garantizar una competencia justa.

Finalmente, confió en que el aumento en el circulante permita un repunte en las ventas conforme avance la temporada, beneficiando no solo a los comerciantes afiliados, sino también a la economía local en general, al incentivar el consumo y la movilidad financiera en la región.