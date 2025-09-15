Confirmados 10 Centros de Rehabilitación Legales por Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud confirmó que únicamente 10 centros de rehabilitación funcionan de manera legal, cumpliendo con los lineamientos que establece la normativa sanitaria. El anexo recién instalado en la colonia La Loma no forma parte de este padrón autorizado.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, informó que en cada verificación se revisan las condiciones de las instalaciones, habitaciones, sanitarios, comedores, limpieza, expedientes clínicos y tratamientos que reciben los usuarios, así como la capacitación del personal que atiende a los internos.

"Efectivamente, nadie se ha acercado a solicitar algún permiso o presentar un aviso de funcionamiento para tal lugar. Para establecer un centro de adicciones se requiere primero un permiso del municipio, después la autorización de los vecinos, y cumplir con revisiones de Protección Civil y de la Secretaría de Salud", señaló Aguilar Arocha.

El funcionario recordó que la reglamentación obliga a los centros a contar con manuales de operación, personal certificado, control de medicamentos, limpieza constante y expedientes médicos completos. Además, en caso de admitir menores de edad, deben contar con la autorización expresa de los padres, y ninguna persona puede estar interna contra su voluntad.

En el caso del centro ubicado en La Loma, no existe registro ni aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud, ni tampoco permisos municipales, lo que impide su operación legal.