Monclova se prepara para el Viacrucis Viviente de Semana Santa 2026

La parroquia del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe presentó oficialmente las actividades de la Semana Santa 2026, destacando la quinta edición de su emblemático Viacrucis Viviente. El párroco Héctor Raciel de León López, acompañado por el cuerpo de organizadores y actores, hizo una invitación abierta a toda la comunidad para participar en lo que describió como el misterio central de la fe cristiana. En esta ocasión, la celebración coincide con el "Año Franciscano", declarado por el Papa León XIV, reforzando un mensaje de humildad, caridad y servicio al prójimo entre las familias.

La representación se llevará a cabo el próximo viernes 3 de abril, iniciando en punto de las 8:00 de la mañana en la Plaza del Magisterio. El recorrido constará de tres etapas fundamentales: el juicio de Jesús en la plaza, el recorrido procesional por las calles de la ciudad —donde se esperan entre 1,000 y 1,500 asistentes— y la culminación con la crucifixión en el cerro de la Bartola, un escenario natural que aporta un profundo realismo a la escena final. Para garantizar el bienestar de los fieles, la organización ha dispuesto tres puntos de hidratación estratégica y contará con el respaldo de Seguridad Pública y Protección Civil para minimizar cualquier riesgo.

Este año, el evento eleva su calidad artística con la participación de entre 120 y 150 voluntarios, incluyendo 20 cantantes y actores de nivel profesional que interpretarán diálogos basados estrictamente en los textos bíblicos. El padre José Trinidad, vicario del santuario, destacó la renovación del vestuario y la escenografía para lograr una ambientación digna y apegada a la época. Además, se han integrado nuevos personajes, como un leproso y testigos del juicio, mientras que el personaje del Cirineo tendrá una participación más extensa y musicalizada para profundizar en la meditación del viacrucis.

Para los actores, como Carmen Mireles (La Verónica) y Raul Won (Sumo Sacerdote), esta representación trasciende la actuación para convertirse en un acto de vida y reflexión personal. "No es tanto una actuación, realmente se siente y se vive; queremos que la gente se conmueva y reflexione sobre el sacrificio de Jesús", expresaron durante la rueda de prensa. La invitación se extiende también a valorar el evento como un patrimonio cultural y artístico de Monclova, ofreciendo un espacio seguro para el disfrute de todas las familias.

Finalmente, las autoridades eclesiásticas recordaron que el Viacrucis es solo una parte del programa litúrgico que inicia este Domingo de Ramos.