Viernes Santo en Monclova: Parroquia Santiago Apóstol y Santuario de Guadalupe conmemoran la pasión

La fe volverá a tomar las calles de Monclova este Viernes Santo, cuando cientos de católicos participen en dos de las representaciones más significativas de la Semana Santa 2026, ya que tanto la Parroquia Santiago Apóstol como el Santuario de Guadalupe realizarán sus propios Viacrucis vivientes, cada uno con horarios, rutas y dinámicas diferentes.

En el caso de la Parroquia Santiago Apóstol, las actividades comenzarán desde el Jueves Santo con la Misa de la Cena del Señor a las 6:30 de la tarde, celebración en la que se llevará a cabo el tradicional lavatorio de pies, uno de los signos más profundos del cristianismo al recordar el gesto de humildad y servicio de Jesucristo hacia sus discípulos antes de su pasión. Al concluir la misa, se realizará el traslado del Santísimo Sacramento y posteriormente, a las 8:00 de la noche, arrancará en el atrio de la parroquia la representación del prendimiento y juicio de Jesús, dando inicio así a la primera parte del Viacrucis.

La representación continuará el Viernes Santo a las 9:00 de la mañana con el Viacrucis Viviente, que partirá desde el atrio de la Parroquia Santiago Apóstol y recorrerá las estaciones hasta culminar en la ermita ubicada en Plaza Zapopan, a espaldas del templo, en un ambiente de reflexión, oración y recogimiento. Además, dentro de las actividades del mismo viernes, la parroquia contempla la Celebración de la Pasión del Señor a las 7:00 de la tarde, el Pésame a la Virgen María a las 9:00 de la noche y, más tarde, la Procesión del Silencio a las 8:30 de la noche, la cual saldrá del atrio parroquial y avanzará por distintas calles del sector.

Por su parte, el Santuario de Guadalupe también realizará su tradicional Viacrucis este Viernes Santo, pero con un recorrido distinto, ya que iniciará a las 8:00 de la mañana en la Plaza Magisterial, para avanzar por La Loma y La Bartola, en una de las representaciones más concurridas y emblemáticas de la ciudad. De esta manera, ambas comunidades parroquiales vivirán por separado la conmemoración de la pasión de Cristo, por lo que se exhortó a la ciudadanía a verificar horarios y puntos de salida para participar en el recorrido de su elección y vivir esta jornada con respeto, fe y reflexión.