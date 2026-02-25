Víctor Manuel Rodríguez denuncia estafa de CONSUBANCO en su pensión

Víctor Manuel Rodríguez González, pensionado, fue estafado por la financiera CONSUBANCO, luego de que, tras seis meses de haber solicitado un préstamo por 36 mil pesos, decidió liquidarlo en su totalidad, pero la institución no le hizo válido el pago, continuando los descuentos que afectaban directamente su economía.

De acuerdo con su testimonio, el crédito inicialmente representó un apoyo en un momento complicado; sin embargo, al reunir el dinero para pagarlo anticipadamente —con lo que evitó cubrir intereses que habrían elevado el monto total hasta aproximadamente 90 mil pesos— la financiera no acreditó correctamente el pago y le entregó una orden que posteriormente resultó ser inválida.

Pese a haber cubierto la cantidad acordada, los descuentos continuaron reflejándose cada vez que recibía su pensión, situación que lo llevó a buscar apoyo ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

Tras el procedimiento correspondiente, la institución financiera reconoció finalmente el pago realizado, canceló el adeudo y el pagaré, y se detuvieron los descuentos aplicados a su pensión. "Me descontaban por medio de mi pensión, pagué y me siguieron descontando. 36 mil pesos no es cualquier cosa y ahorita como está la situación, menos", expresó.

Rodríguez González advirtió que en ocasiones las financieras ofrecen condiciones que posteriormente cambian. "Te dicen que te van a descontar mil 500 pesos y a la mera hora son mil 900; que es a tres años y lo pasan a cuatro, y luego dicen que no entraste a la promoción. Sacan mil cosas para estafarte", señaló.

Aunque su caso quedó resuelto, el pensionado calificó la experiencia como desgastante y recomendó a otros usuarios revisar cuidadosamente los contratos y acudir a instancias legales en caso de detectar irregularidades.