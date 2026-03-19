Refuerza vigilancia en quintas y jardines de Monclova

La Coordinación Regional de Control de Padrones reforzará la vigilancia en quintas, jardines y balnearios, que son rentados para eventos sociales, para verificar que cuenten con permisos y regulaciones, especialmente el consumo de bebidas alcohólicas.

Ante la llegada de la temporada de calor y el próximo periodo vacacional de Semana Santa, se incrementa el número de estos establecimientos, que en muchas de las ocasiones operan de manera clandestina.

Andrés Sáenz, titular de la coordinación de padrones, señaló que se iniciará la revisión para verificar que los establecimientos cuenten con los permisos municipales y estatales, para su operación, así como para el consumo de alcohol.

Indicó que por parte del estado se debe contar con el permiso de alcoholes, para la venta y el consumo en estos lugares, pero también deben contar con los permisos de Protección Civil, Ecología, así como uso de suelo y funcionamiento.

Sáenz reconoció que no existe un padrón específico de quintas y jardines, lo que dificulta la supervisión, sin embargo, se estima que en la región existen entre 60 y 70 establecimientos de este tipo, aunque Protección Civil de Monclova ha reportado la presencia de un mayor número.

"Hay muchos espacios utilizados para eventos sin alberca, y les llaman quintas, otros tienen alberca y los llaman jardines, y otros son balnearios, lo que estamos regulando es la venta y consumo de bebidas alcohólicas en cualquiera de estos lugares".

El funcionario destacó el consumo de alcohol en estos espacios, que es uno de los factores que conlleva a los accidentes, por lo que se busca regular su operación.