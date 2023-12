Vinculan a Adal por feminicidio

Por el delito de feminicidio Adal N fue vinculado a proceso, el juez estableció un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación, tiempo que concluye el próximo 29 de febrero del 2024, mientras tanto quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fue trasladado al penal de Piedras Negras Coahuila.

Los datos de prueba presentados por el Ministerio Público indican que Adal N privó de la vida a Yosmi Olivera Martínez, la joven de 19 años de edad madre de una pequeñita de 3 años, su cuerpo fue encontrado en el libramiento Eliseo Mendoza Berruetos.

Como se recordará, el pasado sábado se llevó acabo la imputación dentro de la causa penal 1531/2023, el Ministerio Público dio a conocer los datos de prueba con los que cuentan para responsabilizar a Adal N, tales como videos de caras de seguridad, testimonio del taxista que llevó a Yosmi a la vivienda.

Se tiene la declaración del amigo de Adal N quien le ayudó a deshacerse del cuerpo y la declaración del padre de Adal quien dijo que cuando llegaron de viaje notaron a Adal cabizbajo y al cuestionarlo este les dijo que la había regado, que se equivocó, que cuando ellos no estuvieron en casa llevó a una mujer y las cosas se salieron de control, además de los certificados médicos y estudios de criminalística de campo que se practicaron.

Al retomarse esta audiencia inicial la defensa del imputado señaló a la juez Anayanci Adame, que no procedía el delito de feminicidio ya que de acuerdo al artículo 188 del Código Penal vigente en el Estado se establecen 7 fracciones que no entran en el caso de su cliente por lo que se le podía fincar otro delito más no el de feminicidio que tiene una pena máxima de hasta 60 años en prisión, mientras que el Ministerio Público se amparó en la fracción cuarta y séptima.

La fracción cuarta establece que se considera delito de feminicidio sí existía una relación de confianza entre el imputado y la víctima, el abogado alegó que no existía esa relación ya que no se conocían y que solamente había una relación contractual toda vez que el imputado contrató sus servicios sexuales.

En el caso de la fracción séptima, se considera delito de feminicidio cuando se deja el cuerpo expuesto, depositado o arrojado en un lugar público, el abogado mencionó que no lo dejaron expuesto ni en un lugar público, lo dejaron en una caja en el monto por lo que no procedía.

Tras escuchar a las partes, la juez determinó que este caso sí entra en el delito de feminicidio por lo que procedió a realizar la vinculación a proceso, dejando a Adal N en prisión y estableciendo un plazo de 2 meses pues se tratará de encontrar los objetos de la víctima que fueron tirados en distintos contenedores, así como el celular que fue arrojado al rio Monclova.